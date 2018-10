Torino, la Mole s’illumina per la giornata contro la tratta

La Mole Antonelliana s’illumina di blu e arancione per la giornata contro la tratta. Dalle 18 di oggi, mercoledì 17 ottobre, e per tutta la giornata di giovedì 18 il monumento simbolo di Torino scende idealmente in campo per dire “Stop tratta esseri umani” e “Stop human trafficking”, le due frasi che campeggeranno sulla sua facciata.

Via libera, inoltre, a una mostra fotografica in via Bertola 34 organizzata a partire dalle 18.30 di giovedì e dedicata al lavoro della fotoreporter spagnola Quintina Valero: “Princess, a life helping victims of human trafficking”, sotto l’egida dell’assessorato ai diritti civili.

“La Regione Piemonte c’è ed è impegnata per aiutare tutte le vittime, attraverso una rete di case rifugio, associazioni, e l’osservatorio l’Aniello Forte“, dice l’assessora regionale ai Diritti Civili e all’Immigrazione Monica Cerutti. “Vogliamo sottolineare la gravità del fenomeno e ricordare che la regione ha adottato diverse misure che hanno portato, dal 2014 al 2018, grazie alle unita’ di strada e agli sportelli, a contattare 8.558 donne cadute nel giro”.