Torino, la movida comincia con una rissa: testate e sediate tra i bar del Balon [VIDEO]

La situazione è degenerata dopo che un'anziana si è lamentata per l'assembramento: necessario l'intervento dei carabinieri

Comincia con una rissa finita a sediate il primo sabato di movida della Fase 2 a Torino. Tensione nel pomeriggio al Balon, in via Borgo Dora, dove – come documentano le immagini – la situazione è degenerata.

Un’anziana signora in bicicletta, ferma davanti a uno dei caffè aperti, si è lamentata per l’assembramento eccessivo scatenando la reazione di altre persone.

Qualcuno l’ha insultata, qualcun altro ha preso le sue difese, poi quando l’anziana è andata via si è scatenata una rissa, con tanto di testate e sediate. La calma è tornata solo all’arrivo dei carabinieri.