Torino, la polizia dichiara guerra agli spacciatori: 5 arresti nel weekend

Cinque spacciatori sono stati arrestati nel weekend a Torino. In particolare, tre nel quartiere Barriera Milano, uno ad Aurora e uno a Vanchiglia.

In corso Palermo gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno ammanettato un 31enne senegalese con precedenti: da giugno ad agosto era finito tre volte dietro le sbarre e aveva a carico un divieto di dimora nel Comune di Torino. Quando è stato fermato, domenica scorsa, ha ingerito parte della droga, inoltre ha opposto resistenza agli uomini in divisa.

Gli agenti della squadra volante, invece, hanno arrestato un maliano di 23 anni trovato in possesso di marijuana in via Montanaro e un gambiano di 22 anni, che aveva addosso cocaina, in via Monte Rosa.

Nella giornata di sabato, manette ai polsi per un senegalese, accusato di spaccio e resistenza. Notato nei pressi dei giardini Madre Teresa di Calcutta, si è dato alla fuga per poi essere raggiunto e preso sul ponte Mosca, dove ha gettato in acqua un sacchetto contenente 46 ovuli di cocaina, poi recuperato grazie all’ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco.

L’ultimo arrestato è stato effettuato nel quartiere Vanchiglia: gli agenti del commissariato Centro hanno sorpreso un gambiano di 27 anni in piazza Santa Giulia mentre vendeva droga. Inutile il suo tentativo di fuga: è stato fermato in corso Regina Margherita, con sé aveva oltre 20 grammi di marijuana.