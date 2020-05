Torino, la polizia intercetta uno scambio di droga: sequestro da oltre 100mila euro [FOTO]

Quasi 2 chili di cocaina e 2,5 di marijuana sequestrati a Torino per un valore totale di oltre 100mila euro. Sabato pomeriggio, durante un servizio di controllo, gli agenti del commissariato Mirafiori hanno notato alcune persone, tutte albanesi, nell’area mercatale tra le vie Monastir, Onorato Vigliani, Carnia e Torrazza Piemonte. In particolare, due di esse si sono scambiati qualcosa per poi stringersi la mano.

Gli agenti hanno fermato il più giovane dei due, un 23enne residente in via Torrazza, che sembrava aver ricevuto in mano qualcosa. Ai poliziotti ha raccontato di essere sceso per fare la spesa sotto casa, ma addosso aveva 565 euro in contanti e un mazzo con numerose chiavi.

Poco dopo è stato fermato anche l’altro protagonista dello scambio, un albanese 44enne senza fissa dimora con precedenti specifici per stupefacenti e un’espulsione dal territorio nazionale. Gli agenti hanno subito sospettato che fosse stato lui a dare il denaro al connazionale, per un debito legato alla compravendita di droga.

I poliziotti, nonostante la reticenza del più giovane a indicare l’indirizzo di residenza, sono riusciti a risalire al suo appartamento tramite i dati della sua auto. Una volta all’interno, hanno trovato altri 7mila euro in contanti e un’ingente quantità cocaina (1,758 chili), oltre a un bilancino di precisione e materiale vario utile per il confezionamento e l’imbustamento sotto vuoto della sostanza.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato anche alcuni fogli riportanti nomi di persone con accanto delle cifre, verosimilmente riferibili a somme di denaro, fra i quali proprio il nome dell’albanese fermato con lui quel pomeriggio.

A insospettire ulteriormente gli inquirenti, anche una bolletta dell’energia elettrica relativa a un altro alloggio, in via Caramagno. Il giovane ha ammesso di avere le chiavi di un secondo appartamento e ha permesso agli agenti di entrare: sono così stati recuperati altri 2,5 chili di marijuana, contenuti in due buste di grosse dimensioni termosaldate.

Il valore approssimativo della vendita al dettaglio dell’intero carico di droga supera abbondantemente i 100.000 euro.

Il ventitreenne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; l’altro albanese è stato denunciato per la violazione del Testo Unico sull’immigrazione e sanzionato per l’inottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione del covid-19.