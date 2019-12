Torino, la polizia irrompe nel covo dei pusher in via Parella: 4 arresti

Quattro stranieri, due senegalesi di 38 e di 26 anni, un gabonese di 25 e un maliano di 21, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso dagli agenti del commissariato Barriera Milano di Torino.

Giovedì pomeriggio, transitando in via Parella, i poliziotti hanno notato il gabonese che, alla vista della volante, è subito entrato in uno stabile, accedendo poi in un alloggio al piano terra. Con l’aiuto di un’altra persona presente in casa, lo straniero è riuscito a chiudere e bloccare la porta.

Nonostante ciò, gli agenti sono riusciti a entrare trovando tre delle quattro persone presenti nell’abitazione, intente a disfarsi della droga nel water. I poliziotti, tuttavia, sono riusciti a recuperare più di una ventina di dosi di cocaina. Nell’alloggio, gli agenti hanno anche ritrovato quasi 2.000 euro in contanti e il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.