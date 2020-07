Torino: la polizia penitenziaria subisce l’ennesima aggressione e rinviene un telefonino cellulare

“Mai come in questo periodo viviamo un momento di completo stato di abbandono"

Nella giornata di ieri un detenuto a regime ordinario, ristretto alla nona sezione del Padiglione “B”, senza apparente motivo ha aggredito un’Agente di servizio. Tempestivo è stato l’intervento del personale di Polizia Penitenziaria presente in servizio che ha messo fine all’aggressione. L’Agente è stato accompagnato per le cure del caso all’Ospedale Maria Vittoria di Torino.

Questa mattina, invece, presso la settima sezione del Padiglione “A” è stato rinvenuto un telefono micro cellulare, perfettamente funzionante che un detenuto italiano sottoposto al regime “Alta Sicurezza” nascondeva all’interno del proprio armadietto.

A comunicarlo, Leo Beneduci, Segretario Generale OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) che aggiunge: “Mai come in questo periodo viviamo un momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano con grave penuria di personale e di mezzi. Chiediamo che il Ministro Bonafede convochi un tavolo per poter affrontare concretamente e una volta per tutte i problemi più urgenti quali: la grave carenza di organico, il rinnovo del contratto ormai scaduto da tempo, le gravissime aggressioni nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria e il sovraffollamento di tutti gli Istituti penitenziari d’Italia. La misura è colma e la situazione delle carceri è davvero preoccupante noi come OSAPP lo stiamo denunciando da tempo e ci auguriamo che qualcuno ci ascolti”.