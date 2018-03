Torino, la polizia sequestra numerosi capi d’abbigliamento e li regala a famiglie bisognose [LE FOTO]

Gli agenti del commissariato Barriera Milano avevano scoperto un box auto adibito a deposito di merce contraffatta in via Soana

Nei mesi scorsi, all’interno di uno stabile di via Soana, a Torino, gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno scoperto un box auto adibito a deposito contenente numerosi capi d’abbigliamento contraffatti. Gli agenti hanno recuperato un ingente quantitativo di giubbotti, tute e scarpe di vari brand alla moda e un sacco con all’interno le etichette di importanti marche ancora da cucire.

In totale sono stati sequestrati 58 giubbotti, 18 tute, 131 paia di scarpe e 8 sciarpe. Materiale che sarebbe stato venduto da un marocchino di 40 anni (poi denunciato) al suk di via Monteverde e in altri mercatini rionali.

Oggi tutto il materiale sequestrato, con l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, è stato consegnato – privo dei marchi falsi – a famiglie bisognose della chiesa “Risurrezione del Signore” di via Monte Rosa. All’incontro erano presenti, oltre a personale del commissariato Barriera Milano, il parroco don Luca Cappiello, il presidente della VI Circoscrizione Carlotta Salerno, le suore e le volontarie della parrocchia e della Caritas.