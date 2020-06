Torino, la protesta dei lavoratori dei bus turistici: “Seppelliti dallo Stato”

“Il virus blocca i bus turistici, lo Stato li seppellisce”. È il grido di protesta delle aziende piemontesi che operano nel settore dei bus turistici, che questa mattina scenderanno in piazza per manifestare l’assenza di attenzione verso la categoria.

L’appuntamento è a Torino, dalle 10, in piazza Castello. Saranno presenti uomini e donne per protestare “contro l’assenza di misure governative a sostegno delle attività imprenditoriali e dei dipendenti. Misure” si legge in una nota “che sono venute anche a mancare nell’ultimo provvedimento emanato dall’esecutivo Conte: il decreto Rilancio“. Torino è capofila insieme a Genova, Roma, Napoli, Catania, Milano, Bologna, Ancona, Pescara, Potenza, Campobasso, Bari, Lamezia Terme.

«Da nord a sud, questa è una grande protesta trasversale poiché è fatta anche da aziende che operano nel settore dei trasporti, delle vetture e del noleggio con conducente» spiegano i rappresentanti dei bus turistici piemontesi. «La protesta arriverà nelle principali piazze italiane affinché la nostra voce sia forte più di prima. Noi vogliamo tornare a fare il nostro lavoro. Noi vogliamo tornare a lavorare perché amiamo il nostro lavoro e le nostre famiglie».

Nessuno aveva mai osato fare una cosa del genere prima d’ora. «Manifesteranno associazioni, comitati, ma anche semplici eroici imprenditori che hanno deciso di mettersi in gioco».

«Questa è la manifestazione del trasporto pubblico non di linea» proseguono i rappresentanti dei bus turistici piemontesi. «È la manifestazione delle aziende e dei lavoratori di questo comparto, dei noleggiatori con conducente di autobus e vetture, di uomini e donne liberi che hanno investito una vita nelle loro aziende e nei loro dipendenti. Un comparto che non esiste nell’ultimo decreto. Non esiste un fondo destinato alla sopravvivenza di un settore che dava da vivere a centinaia di migliaia di persone».

Si appellano al Governo. «Uno stato che ha 120 milioni per incentivare i monopattini ma non prevede sussistenza per gli stagionali che rimarranno senza lavoro fino al 2021 se va bene. Uno stato che prevede la cassa integrazione fino a giugno ma vieta i licenziamenti fino a settembre. Uno stato e 20 regioni che hanno miliardi da destinare al trasporto pubblico di linea e qualche spicciolo, ma solo in 5 regioni su 20, per il trasporto non di linea. Qui la differenza non è tra le sigle, la differenza è tra chi fa questo lavoro e chi finge di farlo, tra chi rappresenta la categoria e chi altri interessi, tra chi ha cuore la ripresa del Paese e chi quella della propria bottega nel proprio rione. Tra chi ha gli attributi e chi non li ha. Albert Einstein diceva che solo chi è abbastanza pazzo da pensare di poter cambiare il mondo alla fine ci riesce. Domani scopriremo quanti hanno voglia di cambiare e a quanti va bene così com’è».