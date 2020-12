Torino, la protesta delle scuole guida: cento vetture davanti alla Regione

In piazza per chiedere la revoca del blocco delle assunzioni: "Un anno per prendere la patente"

A Torino, in piazza Castello, sono scesi in piazza i lavoratori delle scuole guida. Cento vetture in tarda mattinata hanno improvvisato un sit-in davanti alla sede della Regione Piemonte per chiedere la revoca del blocco delle assunzioni alla Motorizzazione, in vigore da 25 anni.

La carenza di esaminatori, infatti, fa lievitare a dismisura i tempi per gli esami di teoria e di pratica. Per prendere la patente, ormai, l’iter dura circa un anno, come sottolineato dai manifestanti (una delegazione è stata ricevuta dall’assessore Ricca) attraverso un volantino.

“Venticinque anni di blocco delle assunzioni hanno determinato una carenza del personale tale da portare a quasi un anno il tempo necessario per sostenere gli esami di teoria e di guida”, recita il foglio.

“In questo contesto si rendono necessarie due azioni: inviare al più presto degli esaminatori dalle altre province e regioni per poter soddisfare le richieste attuali. Promuovere la riforma del settore come richiesto dalle Associazioni di categoria e dalle varie risoluzioni – conclude la nota – della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati“.