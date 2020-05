Torino, la protesta sotto la sede della Regione: infermieri vestiti con sacchi d’immondizia [FOTO]

Sotto la sede della Regione Piemonte va in scena la protesta degli infermieri. Gli “eroi” dei giorni neri dell’emergenza Coronavirus, applauditi e osannati da tutta la nazione, lamentano scarsa considerazione da parte delle istituzioni.

Scarso il rifornimento di mascherine e dispositivi di protezione, condizioni di lavoro inumane, riconoscimento economico irrisorio o inesistente: queste le rivendicazioni principali degli infermieri del Nursind.

Quaranta i camici gettati sul pavimento, a simboleggiare i 40 infermieri morti nel corso dell’emergenza in Italia, che si sono sacrificati per salvare altre vite umane. E poi mani incatenate e manifestanti coperti con sacchi d’immondizia, per una protesta forte e plateale.

Chiesto un incontro con il governatore Alberto Cirio, che ha promesso 37 milioni di euro in aggiunta ai 18 stanziati dal governo per finanziare aumenti in busta paga per gli operatori: soldi che finora non si sono visti.