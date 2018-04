Torino, la rivincita di Mazzarri: “All’Inter nessuno ha fatto meglio di me”

E’ arrivato il tempo della rivincita per Walter Mazzarri. Il tecnico del Torino sfida per la prima volta l’Inter da quando fu esonerato nella stagione 2013/2014.

Il livornese, alla vigilia, si toglie così qualche sassolino dalla scarpa. “E’ stata un’esperienza positiva, ma gli allenatori vanno anche valutati in base alla rosa che hanno a disposizione. E il tempo è stato galantuomo. Mi dispiace solo che quello è stato a livello personale il mio primo esonero”.

Poi sulla sfida di domani. “Sarà una partita ancora più importante rispetto alle altre due perché l’Inter è costruita per la Champions. Dovremo stare attenti nella fase difensiva, possiamo metterli in difficoltà però giocando come sappiamo e facendo le cose per bene. La verifica migliore è quella del campo”.