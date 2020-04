Torino, laboratorio per coltivazione di piante marijuana in magazzino: due arresti [VIDEO]

Una grande serra adibita alla coltivazione e produzione di marijuana, costruita all’interno di un magazzino nel quartiere Mirafiori, a Torino. Due italiani, classe 1986 e 1990, sono stati arrestati ieri pomeriggio dagli agenti di polizia per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

IL MAGAZZINO

I due sono stati fermati all’uscita del suddetto magazzino e, interrogati dai poliziotti, non hanno saputo motivare il perché si trovavano in strada. Gli agenti hanno quindi proseguito nell’ispezione dell’edificio, facendo la scoperta. Cinque diverse stanze, ognuna con una propria funzione. La “nursery“, ripostiglio contenente vasetti con semi, che poi, una volta sbocciati venivano spostati nelle altre due stanzi con microclima ideale per favorirne la crescita. Impianto elettrico autosufficiente grazie a trasformatori e lampade alogene, struttura di ventilazione costruita in modo da permettere la crescita delle piante ma anche di nascondere l’odore di marijuana agli abitanti della zona. Infine una stanza adibita a laboratorio, con concimi, prodotti chimici ma anche strumenti per la riparazione degli impianti e una per i trasfomatori di energia.

L’OPERAZIONE

Sequestrate ben 527 piante di marijuana, oltre 5 kg di fogliame e diverse buste termosaldate contenenti oltre 1,6 kg di stupefacente già essiccato e pronto al consumo. A casa di uno dei due spacciatori sono stati rinvenuti inoltre quasi 3mila euro, verosimilmente provento dell’attività delittuosa.