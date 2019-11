Torino, ladra di cosmetici in azione al centro commerciale ‘8 Gallery’: arrestata

Dopo aver rubato prodotti per oltre 200 euro in negozio, ci riprova in una parafarmacia ma viene scoperta e finisce in manette

Shopping a costo zero nel centro commerciale ‘8 Gallery’ di Torino. Non è andata bene a una romena di 49 anni, arrestata per furto dalla polizia dopo aver fatto incetta di cosmetici.

La donna è entrata in una parafarmacia e, approfittando del fatto che il titolare stava servendo un altro cliente, ha provato a rubare 39 barrette proteiche, una tinta per capelli e un fondotinta, per un valore complessivo di oltre 120 euro.

Ma non l’ha fatta franca ed è stata bloccata dal titolare con l’ausilio della vigilanza. Precedentemente aveva rubato anche prodotti per oltre 230 in un negozio di cosmetici.