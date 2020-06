Torino, ladri di biciclette incastrati dalla polizia: le vendevano a Porta Palazzo

Il ladro seriale di biciclette agiva con sistematica meticolosità. Assuntore cronico di crack, si era specializzato nel furto di biciclette, da piazzare a Porta Palazzo per avere denaro liquido da spendere per la sua dose giornaliera. Due cose non aveva considerato: le telecamere di sorveglianza del Parco Dora e l’aver scelto la vittima sbagliata.

È così che è stato incastrato dallo stesso addetto alla sicurezza da lui derubato pochi giorni prima che, proprio grazie alle telecamere, lo ha riconosciuto. Oltre al 44enne italiano, poche ore dopo, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia hanno fermato un ricettatore di biciclette, anche in questo caso attivo nella zona limitrofa a Porta Palazzo, luogo dove verosimilmente sarebbero state rivendute.

Questi i fatti nel dettaglio. Durante un sabato pomeriggio di shopping al Centro Commerciale Ipercoop di via Livorno un addetto alla vigilanza privata del centro ha notato dalle telecamere della Control Room la presenza nel piazzale dell’autore del furto della propria bici, avvenuto cinque giorni prima.

Sul posto, personale della Squadra Volante ha fermato l’uomo segnalato e lo ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto per furto aggravato; dai primi accertamenti è emerso infatti chiaramente come lo stesso abbia rubato nella settimana precedente quella e altre due bici di proprietà di personale impiegato nei negozi del centro commerciale, parcheggiate e assicurate con dei lucchetti nella medesima zona. Il 44enne, con precedenti specifici per reati contro il patrimonio, è stato anche trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, circostanza che gli costerà una denuncia.

Il giorno successivo, gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia si sono invece imbattuti nei pressi dei giardini Alimonda in un giovane cittadino marocchino prima in sella a una mountain bike, poi a una seconda bicicletta di colore nero. Hanno deciso di sottoporlo a controllo e, dopo qualche bugia mal sostenuta, il 22enne ha ammesso di essersi recato in quel luogo poco prima per prelevare i due mezzi, di provento furtivo; con ogni probabilità sarebbero stati piazzati pochi minuti dopo sul mercato nero delle biciclette nella zona di Porta Palazzo. Per il 22enne è scattata la denuncia per ricettazione.