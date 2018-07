Torino, ladri di sushi in manette

I due, italiani, sono stati fermati da un addetto alla vigilanza dell'Ipercoop di via Livorno

Arrestati per aver rubato del sushi. Proprio così: due italiani di 39 e 37 anni, entrambi con precedenti di polizia hanno pagato a caro prezzo il proprio debole per uno dei piatti di punta della cucina giapponese, che tanto è di tendenza in Italia.

E’ successo domenica scorsa presso l’Ipercoop di via Livorno, dove i due sono stati fermati da un addetto alla vigilanza con due occhiali da sole ai quali erano state tolte le placche antitaccheggio, cinque magliette e una confezione di sushi da 12 pezzi.

Uno dei due, trovato in possesso di un coltello multiuso, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.