Torino, i ladri fanno troppo rumore e svegliano i residenti: arrestati

Il furto al negozio non riesce: in manette due marocchini

E’ notte. Il rumore è eccessivo, anomalo, per essere lunedì. Così qualcuno di sveglia. E si accorge che due uomini stanno tentando di sfondare la porta secondaria di un negozio con alcuni oggetti metallici. Un residente li invita a desistere. “Il titolare ci ha autorizzati a entrare” rispondono. E’ successo nel quartiere Barriera Milano di Torino, dove sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante.

In manette – per tentato furto – sono finiti due marocchini 20 e 40 anni, entrambi irregolari in Italia e con numerosi precedenti. Inoltre il ventenne è stato denunciato per falsa attestazione poiché ha fornito generalità fase durante l’identificazione, mentre il quarantenne per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità.

I poliziotti hanno anche trovato un tubo in metallo lungo 35 centimetri e una catena per bicicletta di quasi un metro.