Torino, ladri rubano una bici davanti alla moglie del proprietario: arrestati

Fermati un uomo e la compagna, responsabili di furto in concorso: avevano diversi precedenti di polizia

Avevano adocchiato una bicicletta elettrica legata ad un cancello, avevano rotto le catene ed avevano portato via il mezzo, allontanandosi. Purtroppo per loro, però, la moglie del proprietario della bici era lì a due passi: arrestati un uomo e la sua compagna per furto aggravato a Torino.

AVEVANO PRECEDENTI CONTRO IL PATRIMONIO

La coppia, lui 44enne e lei 47enne, stavano eseguendo il furto in tutta tranquillità, ma la moglie del proprietario, scesa per fare la spesa, li ha visti ed ha iniziato a chiedere loro spiegazioni. La donna ha subito avvisato il marito e chiamato una pattuglia, mandandola all’indirizzo dove aveva visto entrare i due ladri. Qui, dopo un po’ di insistenza, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione, rinvenendo il mezzo, dal valore di circa 1200 euro, ed hanno arrestato i due, entrambi con numerosi precedenti specifici contro il patrimonio.