Torino, ladro acrobata ‘armato’ di corda e scala ruba una bici da mille euro su un balcone

È successo in piazza Borgo Dora: acciuffato dai carabinieri, il malvivente è stato condannato a due anni, con sospensione condizionale della pena e rimesso in libertà

Ladro acrobata ruba una bici da mille euro dal balcone al primo piano di un palazzo in piazza Borgo Dora, a Torino, ma poco dopo viene acciuffato dai carabinieri.

IL FATTO.

Un marocchino di 27 anni, residente in provincia di Bergamo e specializzato in colpi spettacolari, ha appoggiato la scala al parapetto ed è salito al primo piano, dove sul balcone di un appartamento di uno studente era parcheggiata la preziosa bicicletta.

Dopo averla legata con una corda, l’ha poi calata in strada e infine è fuggito. Ma i carabinieri del nucleo radiomobile l’hanno beccato quasi subito. Processato per direttissima, il ladro acrobata è stato condannato a due anni, con sospensione condizionale della pena e rimesso in libertà.