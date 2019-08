Torino, ladro d’auto non si ferma all’alt e la vettura si ribalta: arrestato

Viaggiava a tutta velocità per le strade di Torino e, quando gli agenti della polizia municipale gli hanno intimato di fermarsi, ha provato a investirne uno, perdendo il controllo della vettura che si è ribaltata.

È successo in mattinata all’incrocio tra corso Regio Parco e Lungo Dora Firenze, a Torino, protagonista un 48enne di nazionalità italiana con diversi precedenti a suo carico. L’uomo, anche dopo lo spettacolare incidente, ha provato a fuggire a piedi ma è stato raggiunto e fermato.

Ad arrestarlo sono stati gli agenti del reparto operativo speciale della polizia municipale, che l’hanno condotto prima al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco per un controllo e poi in carcere. Controlli anche per l’agente che l’uomo ha provato a investire: guarirà in cinque giorni. La Fiat Punto su cui viaggiava il 48enne è risultata rubata.