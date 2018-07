Torino, ladro di alcolici arrestato tre volte in una settimana

Arrestato tre volte in una settimana perché sorpreso a rubare da un supermercato diverse bottiglie di bevande alcoliche per un valore di circa 100 euro. E’ successo a Torino: in manette è finito un italiano di 67 anni, che probabilmente rivendeva i prodotti trafugati al mercato nero.

L’uomo era già stato preso con le mani nel sacco all’Auchan di corso Romania il 16 e il 20 luglio scorsi; poi, ieri, è stato acciuffato al Carrefour di corso Turati, dove ha fatto scattare l’allarme quando ha provato a superare l’uscita senza acquisti.

Gli agenti della squadra volante hanno accertato che nel periodo tra ottobre 2017 e febbraio 2018 il 67enne è stato denunciato ben 5 volte e anche arrestato, sempre per furti di alcolici. Non solo, da marzo a fine giugno 2018, l’uomo ha scontato un periodo di reclusione in relazione a un vecchio procedimento penale per furto.

Una volta tornato in libertà, ha sempre ripreso a pieno ritmo la sua attività: per lui si sono nuovamente aperte le porte del carcere Lo Russo Cotugno.