Torino, l’allarme sveglia la vittima nel cuore della notte: sventato furto in condominio

Paura in via Cardinal Massaia: i due ladri arrestati dalla polizia

Mentre dormiva, è stato svegliato dall’allarme del proprio telefonino collegato con la telecamera posizionata sulla porta d’ingresso e si è accorto che fuori al suo appartamento c’erano due persone. Si è quindi subito rivolto alla polizia: in manette sono finiti due georgiani di 40 anni. E’ successo venerdì notte in un palazzo di via Cardinal Massaia, a Torino.

Gli agenti della Squadra Volante li hanno beccati all’esterno, mentre stavano cercando di scavalcare una recinzione dello stabile. I due, che avevano danneggiato alcune porte del condominio, sono stati arrestati per tentato furto e denunciati in stato di libertà per non aver ottemperato all’ordine di espulsione.