Torino, l’annuncio di Chiara Appendino: “Schellino sarà la nuova vicesindaca”

Sonia Schellino sarà il nuovo vicesindaco di Torino: lo ha annunciato la sindaca Chiara Appendino in un breve video-intervista su Twitter, poco dopo il vertice con la maggioranza pentastellata. L’assessora prenderà quindi il posto di Guido Montanari, sollevato dall’incarico lo scorso lunedì.

LE PAROLE DELLA SINDACA

“Abbiamo condiviso il nome del nuovo vicesindaco: Sonia Schellino, la ringrazio per avere accettato e per quello che farà. Abbiamo anche condiviso – aggiunge la sindaca – che sceglieremo insieme il nuovo assessore all’Urbanistica, ma per questo ci prenderemo qualche giorno in più”.