Torino, lascia il cane chiuso nel furgone per oltre un’ora: denunciata

Una donna ucraina di 64 anni è stata denunciata dagli agenti del commissariato San Secondo di Torino per aver lasciato il cane chiuso in un furgone per oltre un’ora. E’ successo martedì mattina: a chiamare la polizia è stato un passante che si è accorto della presenza dell’animale nel veicolo parcheggiato in corso Turati, di fronte all’ospedale Mauriziano.

Giunti sul posto, gli agenti hanno visto il cane visibilmente spaventato e in grave sofferenza. Quando la proprietaria è tornata, ha raccontato di averlo lasciato solo per pochi. A smentirla il ticket dell’attesa per il ritiro referti dell’ospedale: tra la stampa del biglietto e l’intervento degli agenti era passata più di un’ora. La sessantaquattrenne è stata denunciata per abbandono di animali.