Torino, lascia i panetti di hashish nel taxi alla vista degli agenti: arrestato

Aveva con sé due panetti di hashish e ne aveva nascosti altri otto nel taxi. E’ accaduto a Torino: l’uomo, 35enne marocchino, è stato arrestato dopo i controlli dei poliziotti del commissariato Mirafiori.

L’ACCADUTO

Il pusher aveva appena incontrato due clienti e, dopo un breve scambio di battute, ha liquidato i due salendo a bordo di un taxi. Gli agenti, alla vista della scena, hanno seguito l’auto e, una terminata la corsa, hanno accostato per controllare il marocchino. L’uomo si è inizialmente dato alla fuga ma alla fine, in via Onorato Vigliani, ha ceduto sottoponendosi ai controlli. Aveva con sé due panetti di hashish, nascosti nel marsupio e, su segnalazione del tassista, i militari ne hanno ritrovati altri 8, per un totale di 1 kg di stupefacenti. Per il 35enne sono scattate immediatamente le manette.