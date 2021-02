Torino: l’Asl convoca il doppio delle persone previste, tensioni in centro vaccinale

Assembramenti e caos in via Gorizia per un "disguido informatico" sulla piattaforma online: sul luogo anche la Polizia

Assembramenti e tensioni nella giornata di oggi in un centro vaccinale di Torino, in via Gorizia: l’Asl, a causa di un “disguido informatico” ha convocato il doppio delle persone in realtà previste per la somministrazione della propria dose, generando attimi di caos e non poche discussioni all’esterno della struttura.

Centinaia i presenti in coda, con alcuni che hanno dovuto attendere per quasi tutta la durata della giornata il proprio turno per la somministrazione del vaccino. L’Asl ha provato a fare chiarezza ed ha spiegato, in una nota, di aver segnalato nella serata di ieri l’errore all’equipe del Csi che ha quindi avvisato le persone interessate. Ma, a quanto pare, questi ultimi non hanno letto o hanno ignorato le indicazioni ricevute, presentandosi ugualmente presso la struttura. Sul posto è intervenuta anche la Polizia per evitare che la situazione degenerasse e per risolvere il prima possibile il caso ordinando nominativi e turni.