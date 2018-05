Torino, Laura Milani lascia la presidenza del Museo del Cinema

E’ durata un anno la carica di Laura Milani come presidente del Museo del Cinema di Torino. Ad affermalo è stata lei stessa con un lungo comunicato.

La Milani tornerà a occuparsi a tempo pieno dello Iaad, The Italian University for Design di cui è presidente e direttore.

“Innanzitutto grazie in particolare, al presidente della Regione Chiamparino e all’assessora Parigi per l’importante occasione e per la fiducia. Grazie alla sindaca Appendino e all’assessora Leon per il dialogo. Grazie al Museo Nazionale del Cinema di Torino, a tutti coloro che vi lavorano e collaborano al fine di renderlo unico in Italia e nel mondo. E’ stata un’esperienza significativa – sottolinea la presidente dimissionaria – da cui ho avuto modo di imparare molto. E a cui ho dato molto”.

“Ho accettato questo incarico, pro bono, mettendomi a servizio del nostro territorio, rispondendo a una richiesta urgente e precisa – è il testo integrale della nota -: mettere in sicurezza il Museo in termini economici e contribuire a tracciare le linee guida per il prossimo futuro. Oggi i conti sono ufficialmente a posto e sul tavolo dei Soci Fondatori, da mesi, c’è un piano strategico sino al 2020 che il nuovo Direttore potrà proseguire, approfondire e realizzare. Decido di lasciare la carica di Presidente del Museo Nazionale del Cinema di Torino per tornare pienamente ai miei impegni di Presidente e Direttore di IAAD – The Italian University for Design e di Fondatore de La scuola possibile. Entrambe realtà in forte crescita che hanno bisogno di tutto il mio impegno, la mia attenzione e la mia presenza. Confermo al territorio e ai suoi principali attori e rappresentanti la disponibilità di sempre a collaborare attivamente. L’amore per la mia città non è in discussione. Sarò sempre a disposizione per farla crescere – conclude -. Al Museo tutto e ai Soci Fondatori un buon lavoro, di cuore”.