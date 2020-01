La manifestazione in corso Giulio Cesare è partita dall'Auchan ed è terminata presso l'Iveco: qualche disagio per la viabilità

Ancora manifestazioni e proteste per i lavoratori dell’ex Embraco, ora Ventures, a Torino. Questa mattina un corteo si è mosso lungo corso Giulio Cesare, partendo dall’Auchan e terminando la marcia nei pressi dell’Iveco.

I manifestanti hanno distribuito volantini ad automobilisti e passanti, dal titolo “Un futuro infranto”, in cui esprimono le loro difficoltà e chiedono giustizia alle istituzioni per salvaguardare i posti di lavoro. Qualche disagio per il traffico nella zona nord della città.