Torino, lavoratori ex Embraco in piazza: “Subito un Tavolo di crisi” [FOTO]

I lavoratori ex Embraco di nuovo in piazza a Torino per chiedere garanzie sul futuro e l’intervento delle istitituzioni. Le indagini sui dirigenti Ventures e le notizie su auto sportive e altri beni di lusso sequestrati alle alte sfere aziendali hanno hanno sconcertato e amareggiato i dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri, fermo ormai da troppo tempo. In piazza con i lavoratori davanti alla Prefettura anche i sindaci di Chieri (Alessandro Sicchiero), di Riva (Lodovico Gillio) e di Villanova D’Asti (Christian Giordano).

La manifestazione, organizzata dalle principali sigle sindacali del settore, ha avuto il suo culmine con l’incontro, tenuto intorno alle 11, con il prefetto Claudio Palomba. Al rappresentante a Torino del governo è stato chiesto di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori, in particolare riguardo alla convocazione di un Tavolo di crisi. Da aprile, infatti, non si hanno più notizie e aggiornamenti sull’eventuale ripresa della produzione.

La speranza, da parte dei manifestanti scesi in piazza a Torino e delle loro famiglie, è che lo stabilimento possa essere riconvertito e dedicato alla produzione di strumenti molto richiesti sul mercato, come le batterie elettriche. Ma il processo è lungo e i lavoratori, esasperati, non hanno più tanto tempo a disposizione.