Torino, lavoratori in nero in cinque esercizi: regolarizzati dopo i controlli

Alcuni lavoratori in nero sono stati individuati dalla guardia di finanza del Gruppo Torino nel corso di una serie di controlli effettuati presso vari esercizi commerciali della città: due ristoranti cinesi, uno giapponese e due autolavaggi.

I dipendenti non inquadrati, dodici in tutto, sono di diversa nazionalità: italiana, cinese, pakistana, albanese e moldava. I controlli si sono concentrati nella zona di Barriera di Milano. Presso l’autolavaggio, in particolare, tre lavoratori erano in possesso soltanto del passaporto con visto turistico.

Oltre alla mancata registrazione dei lavoratori, invece, nel ristorante giapponese gli agenti della guardia di finanza hanno riscontrato pure diverse anomalie contabili, che hanno portato alla denuncia del titolare e a una multa per undicimila euro. Dopo le ispezioni e le sanzioni tutti i lavoratori in nero sono stati regolarizzati.