“A Torino lavoriamo in sicurezza”, scatta campagna di test per avvocati

L’Ordine degli Avvocati di Torino, grazie a un progetto cofinanziato della Cassa Forense e in collaborazione con l‘Asl Città di Torino – e sotto la cura scientifica del Dott. Sergio Livigni, Coordinatore dell’area ospedaliera e delle terapie intensive dell’Unità di Crisi COVID 19 della Regione Piemonte –, ha attivato dal 7 dicembre 2020, con possibilità di prenotazione a partire dal 2 dicembre, un servizio di diagnostica del COVID-19 con l’esecuzione di tamponi rapidi gratuiti per gli iscritti alla Cassa Forense.

L’Ordine ha ritenuto di estendere con oneri a proprio carico il progetto – che prevede un rimborso di Cassa Forense solo a favore di chi è iscritto alla Cassa – a coloro che non sono iscritti alla Cassa come diversi dei praticanti (già penalizzati nel loro percorso formativo di quest’anno dalla remotizzazione del lavoro e dal rinvio delle prove scritte) e, con un contributo di circa il 50%, anche agli Avvocati iscritti agli Albi speciali (per i quali il costo del tampone sarà pari a 10 euro), in modo che tutti gli iscritti all’albo professionale possano fruire del servizio.

“A Torino lavoriamo in sicurezza” è un’iniziativa che è finalizzata a mantenere, unitamente alle procedure di ingresso e al distanziamento concordate con i capi degli uffici, colleghi, operatori e utenti degli uffici giudiziari il più possibile protetti dal contagio in modo che la vita in comunità e l’attività giudiziaria, seppure ai ritmi ridotti imposti dalla pandemia, possano proseguire, per l’appunto, ‘in sicurezza’.

L’Ordine degli Avvocati di Torino ritiene infatti che assicurare l’apertura e il funzionamento in sicurezza degli uffici giudiziari sia indispensabile al fine di garantire l’accesso alla giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini. I tamponi rapidi verranno effettuati presso locali dell‘ASL, non distanti dal tribunale, in tempi esclusivamente dedicati agli avvocati e ai praticanti.

I tamponi saranno effettuati nelle giornate indicate dal calendario di prenotazione che verrà messo on line sul sito dell’ordine e, per venire incontro alle esigenze lavorative dei colleghi, i prelievi potranno essere effettuati anche il sabato pomeriggio, nella giornata festiva dell’8 dicembre 2020 e in alcuni giorni tra Natale e Capodanno. L’esito verrà consegnato nell’arco di circa venti minuti e la persona sottoposta al test lo dovrà attendere e ritirare personalmente onde evitare operazioni di custodia e consegna del dato diagnostico.

Allo stato, il progetto che, almeno in questa prima fase, terminerà il 30 dicembre 2020, prevede l’effettuazione di un numero di tamponi pari a circa un terzo del numero complessivo dei colleghi e dei praticanti iscritti (dato numerico statistico elaborato in virtù dell’esperienza di altro Consiglio con numerosi iscritti che ha effettuato il progetto) ma nulla impedisce, laddove la richiesta sia superiore, di ampliare il progetto e presentare una nuova richiesta alla Cassa per il 2021.

Si precisa che ogni collega iscritto potrà effettuare un solo tampone. I prelievi verranno effettuati ogni pomeriggio tra le ore 16 e le 20 per un massimo di 120 colleghi ogni pomeriggio, con orari scaglionati e predeterminati all’atto della prenotazione che si invita vivamente a rispettare per evitare disordini organizzativi. Per accedere al tampone è possibile prenotarsi, a partire dal 2 dicembre 2020, accedendo dal sito dell’Ordine attraverso il seguente link: www.professionistitestcovid19.it.

Laddove il Collega risulti positivo, verrà effettuato a spese del SSR il tampone molecolare seduta stante. “Confidando di avere cercato – spiega la presidente dell’ordine, l’avvocato Simona Grabbi – così facendo – in questo difficile momento storico con i suoi indubitabili riflessi sulla nostra amata professione – di fornire a tutti i colleghi uno strumento utile per vivere in comunità e lavorare in sicurezza, voglio ringraziare tutti i Colleghi Consiglieri, i Colleghi del gruppo di lavoro ed il personale del Consiglio che con tenacia, competenza ed inesauribile energia nonostante le difficoltà incontrate soprattutto in questo momento si sono dedicati a questo articolato progetto”.