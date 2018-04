Torino-Lazio 0-1, granata beffati da Milinkovic-Savic

Fuori dalla lotta per l’Europa da alcune settimane, il Torino dice definitivamente addio alle residue speranze di settimo posto cedendo di misura alla Lazio nel posticipo del quartultimo turno. I granata non sfigurano, ma il risultato rispecchia la superiorità della formazione di Inzaghi, la squadra con più qualità e motivazioni.

LE FORMAZIONI

Toro in campo col 3-4-2-1. Ljajic e Edera agiscono ai lati di Belotti, mentre Rincon e Baselli fanno diga in mediana. Pacchetto difensivo a tre composto da Nkoulou, Burdisso e Moretti. Lazio in campo col 3-5-1-1, in cui Luis Alberto ha il compito di assistere in fase d’attacco il grande ex, Immobile.

IL PRIMO TEMPO

Passa un quarto d’ora e l’attaccante esce per infortunio: al suo posto Caicedo. In precedenza Sirigu si era opposto a Murgia e Strakosha a De Silvestri. La partita, gradevole, è ravvivata dai lampi dei singoli. Quello di Milinkovic-Savic, al 21′, procura ai biancocelesti un calcio di rigore per intervento falloso ai suoi danni di Nkoulou. Sul dischetto si presenta Luis Alberto, ma Sirigu si oppone e salva la porta granata. La Lazio insiste e al 33′ Moretti salva sul tiro a botta sicura di Leiva. Prima dell’intervallo, poi, ancora Sirigu dice di no a Milinkovic-Savic.

LA RIPRESA

Il forcing biancoceleste prosegue nel secondo tempo, col Toro che si limita a contenere. Al 10′ Sirigu è di nuovo provvidenziale – stavolta su Leiva – ma un minuto dopo deve arrendersi a Milinkovic-Savic, che anticipa Nkoulou di testa e porta in vantaggio i suoi. Mazzarri corre ai ripari inserendo Falque per Edera, ma è la Lazio a costruire palle gol in contropiede. Caicedo conclude alto a tu per tu col portiere, poi costringe Sirigu a un difficile intervento di piede. Dentro anche Niang per Rincon, è un Torino a trazione anteriore che stenda però ad accendersi e rischia di subire il raddoppio ancora a opera di Milinkovic-Savic, che spara fuori da ottima posizione. Il finale è generoso, ma l’unico tiro in porta è quello di Ljajic su punizione: alto. Tre giornate alla fine: e il Toro è già fuori da tutto.

TORINO-LAZIO 0-1 TABELLINO

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Nkoulou, Burdisso, Moretti; De Silvestri, Rincon (31′ st Niang), Baselli, Molinaro; Ljajic, Edera (17′ st Iago Falque); Belotti. A disp. Milinkovic-Savic, Ichazo, Bonifazi, Ferigra, Acquah, Valdifiori, Kone, Adopo. All. Mazzarri

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu (1′ st Caceres); Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto (33′ st Lukaku); Immobile (15′ pt Caicedo). A disp. Guerrieri, Vargic, Patric, Nani, Basta, Felipe Anderson, Wallace, Bastos, Di Gennaro. All. Inzaghi

Arbitro: Irrati di Pistoia

Rete: 11′ st Milinkovic-Savic

Note: ammoniti Milinkovic-Savic, Moretti, Baselli, Marusic, Strakosha.