Torino-Lazio, Giampaolo sbuffa: “Una follia assoluta perdere così”

Il tecnico granata dopo il clamoroso ko interno: "Partita giocata bene, non dipende da tecnica o tattica. Sconfitte che ammazzano"

Una partita vinta fino al 93′, poi il rigore di Immobile e la rete di Caicedo a scioccare il Toro. Ha vinto la Lazio, 4-3 in rimonta, e il tecnico dei granata Marco Giampaolo non ha nascosto la sua delusione nel post partita.

“E’ una follia assoluta perdere così – ha dichiarato l’allenatore a Sky -. Nelle ultime 3 partite abbiamo fatto 8 gol ma raccolto solo un punto: non è una questione di tecnica o tattica, è solo un problema mentale. Non possiamo regalare punti così. Abbiamo bisogno di punti, ma la squadra è in crescita”.

Diventano fondamentali per il futuro di Giampaolo le sfide contro Genoa e Crotone: “Dobbiamo pensare prima a smaltire questa sconfitta. Recuperare la condizione mentale è importante, la squadra sta facendo progressi. Ma ora dobbiamo portare punti a casa”.