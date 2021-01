Torino, le “Luci d’Artista” resteranno accese fino al 28 febbraio

Le “Luci d’Artista” di Torino resteranno accese anche per i mesi di gennaio e febbraio. E’ l’annuncio dell’assessore comunale alla Cultura, Francesca Leon, che ha indicato come nuova data per lo “spegnimento” delle installazioni artistiche il prossimo 28 febbraio.

La rassegna quest’anno è giunta alla XXIII edizione: con la conclusione delle feste natalizie, il programma vedeva la sua fine proprio questa domenica, 10 gennaio. “Vogliamo consentire la fruizione a un numero maggiore di persone, vista l’eccezionalità dei tempi che stiamo attraversando – ha detto l’assessore Leon -. E’ anche un modo per dare un messaggio di speranza per tutti per questo anno nuovo”.