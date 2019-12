La piazza gremita per il flash mob

Poco dopo le 19 in piazza Castello si contano già 20mila sardine. E il numero è destinato a salire fino a 30mila per il flash mob torinese organizzato in occasione della giornata dei diritti umani.

«Sì, perché sarà una grande festa, porteremo la cultura in piazza» ha assicurato Paolo Ranzani, 53 anni e creatore del pagina Facebook “6mila Sardine Torino”, appena quattro giorni dopo la manifestazione di Bologna dello scorso 14 novembre.

In piazza Castello le ormai note sagome delle sardine e non solo. «Abbiamo chiesto alle nostre sardine di portare anche un libro da donare al vicino: il dono della cultura resta il più bello del mondo».