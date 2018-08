Torino, le vecchie targhe abbandonate: «Restaurate la nostra memoria»

«Scusi, corso Duca di Genova?». Non chiedetelo in giro, altrimenti vi prenderanno per forestieri, per turisti male informati, per dei burloni. Perché a Torino corso Duca di Genova non c’è. Non c’è sulle mappe, non c’è su Google, non c’è su Tuttocittà; ma c’è ancora sulle targhe presenti in alcuni incroci.

Corso Duca di Genova, fino alla fine della seconda guerra mondiale, era l’attuale corso Stati Uniti: e, per uno degli infiniti misteri della nostra città, qualcuno ha preservato in alcuni punti l’antica dicitura. Accade a macchia di leopardo, qui e là per il centro storico, dove all’osservatore che ama passeggiare con lo sguardo all’insù può capitare di imbattersi in targhe dal sapore di un tempo passato.

Come via del Gasometro. Pochi ricorderanno che proprio in via Camerana, nel 1838 fu realizzato il primo gasometro di Torino. E avanti così: c’è ancora un’indicazione che ricorda il vecchio corso Parigi, posta vicino al ponte di corso Dante. E in corso Francia, all’angolo con via delle Alpi, una targa ricorda il breve periodo in cui il maestoso viale onorava la memoria di Gabriele D’Annunzio. Può anche capitare di imbattersi in vie oggi esistenti, ma “fuori posto”.

È il caso di via Genova, che compare – danneggiata – in via san Francesco d’Assisi angolo via Bertola. Non è possibile capire se queste targhe siano state mantenute per ricordo delle precedenti denominazioni, oppure se siano delle dimenticanze. Qualunque sia la risposta, una riflessione sorge spontanea: perché nessuno le valorizza? Basterebbe poco, per preservare una memoria che può essere cancellata da un momento all’altro: molte di queste antiche indicazioni sono decisamente malconce, ed altre sono scomparse nel corso di restauri recenti.

Come accaduto in corso Matteotti all ’angolo con via Volta, dove c’era, fino a poco tempo fa, una targa che indicava l’antico nome di corso Oporto. È andata smarrita durante il restauro dell’edificio. Una piccola parte della memoria di Torino persa per sempre.