Torino, lei lo respinge ma lui continua a perseguitarla: 50enne in manette

Sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune e nella provincia di Torino per 5 anni e già denunciato per tentata violenza sessuale, continua a perseguitare quell’amica che non aveva contraccambiato le sue avances.

Si conoscono da circa due anni, lei occasionalmente lo ha ospitato in casa essendo un ragazzo bisognoso di aiuto, offrendogli pasti caldi e compagnia. Negli ultimi mesi però il suo atteggiamento è cambiato, è diventato possessivo e insistente nella richiesta di prestazioni sessuali nonostante i ripetuti rifiuti della donna.

A fine febbraio ha sporto denuncia nei suoi confronti a seguito di un tentativo di violenza. Ciononostante le chiamate sono comunque insistenti, anche da numero privato. Si presenta in tutti i luoghi frequentati dalla donna, anche sul posto di lavoro.

Ieri, lo ha sorpreso per l’ennesima volta. Era lì che la osservava mentre era a pranzo con una sua amica. Esausta e molto provata, ha contattato la polizia. Gli agenti delle volanti hanno arrestato l’uomo, un marocchino di 50 anni con diversi precedenti, per atti persecutori.