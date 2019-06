Torino, l’invasione dei tifosi della Bosnia: petardi in piazza San Carlo, bandiera sulla statua [VIDEO]

Momenti di tensione in centro in vista della partita di qualificazione a Euro 2020

Momenti di tensione in centro a Torino dove si sono radunati i tifosi della Bosnia in vista della sfida in programma stasera allo Stadium tra la nazionale balcanica e l’Italia, valevole per le qualificazioni a Euro 2020.

Centinaia di sostenitori bosniaci si sono ritrovati in piazza San Carlo, trovando riparo dalla pioggia sotto i portici. È in questo frangente che sono stati esplosi alcuni petardi, proprio tra i tavolini dei bar.

Alcuni tifosi, inoltre, hanno appeso una bandiera con la scritta Kljuc, nome di una città della Bosnia, sul monumento al centro della piazza. La situazione, comunque, è sotto il controllo delle forze dell’ordine, che stanno vigilando sul trasferimento dei sostenitori bosniaci verso lo stadio.