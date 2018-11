Torino-Lione fai da te

E se le Regioni del nord decidessero di fare fronte comune per realizzare la Torino-Lione, a dispetto dell’atteggiamento del Governo che la Tav non la voleva, non la vuole e si aggrappa ad un’analisi costi-benefici che è ancora un libro bianco? In sintesi, se Piemonte, Lombardia e Veneto, che pure hanno litigato per le Olimpiadi 2026, facessero ripartire i lavori utilizzando i quattrini delle fiscalità che ogni anno trasferiscono allo Stato (leggi Roma), che cosa accadrebbe? La domanda resta sospesa nel vuoto ma l’annuncio di Sergio Chiamparino è pesante come una pietra. «Se malauguratamente il Governo dovesse bloccare la Tav noi siamo pronti a lavorare con le Regioni limitrofe per prendere in carico la realizzazione dell’opera, ovviamente discutendo i dieci miliardi di fiscalità che ogni anno giriamo allo Stato». E poi ancora: «Così come siamo pronti a chiedere al Consiglio regionale una legge per attuare in tempi rapidissimi un referendum popolare in Piemonte». L’occasione ghiotta per il presidente arriva in aula grazie ad un ordine del giorno firmato dal forzista Andrea Fluttero e si scatena il finimondo, con i Cinque Stelle che perdono la testa quando tra Pd e Azzurri si crea un alleanza forse inedita. In realtà è sempre la piazza, quella dei 30mila di sabato scorso, a scandire la musica del dissenso verso il governo, il premier Conte che ammette di non saper nulla della Tav, del ministro Toninelli che fa finta di non capire l’atteggiamento dei cugini francesi e di Di Maio che mentre digerisce le altre grandi infrastrutture dichiara che la Torino-Lione è l’unica opera su cui è giusto fare l’analisi costi benefici. Così il Piemonte sale sulle barricate e si sfilaccia ancora di più il rapporto con il Comune e la sindaca Appendino, che a Roma ha chiesto lo stato di crisi industriale per la Regione. «La procedura spetta a noi, l’abbiamo avviata due anni fa», taglia corto Chiamparino.

fossati@cronacaqui.it