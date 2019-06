46enne in prognosi riservata: l'uomo si era recato nel locale armato di mazza da baseball

Lite furibonda, questa mattina, in corso San Maurizio, a Torino. Intorno alle 10, un uomo di 46 anni si è presentato nel bar in cui aveva lavorato in passato armato di mazza da baseball.

Il titolare del locale, un albanese di 36 anni, ha reagito accoltellando l’ex dipendente, che è stato trasportato in ospedale ed è ora in prognosi riservata. Sul posto gli agenti della squadra volante che hanno fermato l’esercente.