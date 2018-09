Ai militari dell'Arma, intervenuti in via Laura Rossi, è bastato estrarre dalla fondina la pistola a impulsi elettrici per fermare i due uomini

È bastato mostrare il taser per ripristinare l’ordine. È successo a Torino: i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Lauro Rossi, nel quartiere Barriera di Milano, dov’era in corso una lite furiosa tra due uomini con altre persone pronte a intervenire a favore dell’uno o dell’altro.

Quando i militari hanno estratto dalla fondina la pistola a impulsi elettrici, la situazione è subito tornata alla normalità.