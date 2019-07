Torino, lite in strada nella notte: coinvolti il pugile Scarpa e un poliziotto in borghese

La foto a torso nudo con un livido sul petto. L’ha postata su Facebook il pugile Andrea Scarpa e non è la conseguenza di un incontro sul ring ma di una lite in strada avvenuta sabato notte a Torino. Scarpa si è affidato ai social per raccontare quanto accaduto. Uno sfogo, più che altro. Perché, secondo la sua versione, la lite, finita con un ko, ha coinvolto un poliziotto in borghese.

IL RACCONTO.

Scarpa si trovava in auto con un amico quando “a un semaforo mi sposto sulla sinistra tagliando involontariamente la strada a una macchina dietro che stava arrivando sfrecciando. Sbagliato, ma nulla di grave, non gli do tanto peso”. Al verde l’auto si affianca e il conducente “urla come un pazzo insultando me e il mio amico”.

Nel frattempo “un’altra macchina ci blocca davanti. Il ragazzo scende dall’auto e a quel punto scendo pure io per non rischiare. Intimo al tizio di non avvicinarsi mettendomi in guardia per evitare lo scontro, intanto scende anche l’altra persona prendendomi di lato e aggredendomi. Purtroppo l’istinto di sopravvivenza salta fuori e scaglio un destro che addormenta uno dei due, quindi l’altro tira fuori un distintivo affermando di essere un poliziotto”.

Scarpa continua: “Hanno fatto sparire le chiavi della mia auto chiamando poi i colleghi. All’arrivo di cinque volanti spiego la situazione ai poliziotti con tanto di testimoni a mio favore. Gli agenti in divisa mi calmano e sapendo che il collega era in torto marcio lo fanno desistere da denunce e mi lasciano andare”.

Il pugile conclude così il suo racconto: “Fortunatamente nella mia vita ho trovato sempre bravi agenti e rispetto il loro lavoro. Però, ragazzi, fate sempre attenzione a chiunque per strada”.