Torino, lo quarantena lo rende ancora più aggressivo: marito violento in manette

Ha aggredito e picchiato la moglie al culmine di un litigio ed è stato arrestato dai carabinieri. E’ successo in via Piossasco, a Torino: i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti, dopo una segnalazione al 112, per una lite in famiglia. È stata la stessa vittima a chiamare i carabinieri per denunciare il marito violento.

Umiliazioni e prepotenze che duravano ormai da tempo e che in questo periodo di quarantena erano addirittura aumentate. Dietro le sbarre è finito un italiano di 34 anni per maltrattamenti: è ritenuto responsabile di condotte vessatorie e reiterate violenze psico-fisiche nei confronti della moglie, una ragazza peruviana di 27 anni.

L’uomo dopo aver litigato con la moglie per futili motivi l’ha aggredita per l’ennesima volta strattonandola e facendola cadere a terra. La vittima, che non si è sottoposta alle cure mediche, è stata informata sulle modalità di accesso ai centri antiviolenza. E’ stato applicato il codice rosso (Il “codice rosso” introduce una corsia preferenziale per le denunce, rende le indagini più rapide e obbliga i pm ad ascoltare le vittime entro tre giorni).