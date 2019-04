Torino, lo sceicco di Sharjah a Palazzo Civico

Giovedì 2 maggio, alle 19, farà visita a Palazzo Civico lo sceicco di Sharjah, sua altezza Sultan bin Muhammad Al Qasimi. Il sovrano, che è membro del Consiglio Supremo degli Emirati Arabi Uniti, sarà ricevuto in Sala delle Congregazioni dalla sindaca Chiara Appendino.

Al Qasimi, storico, scrittore e docente universitario, accompagnato da un gruppo di collaboratori, sarà per qualche giorno in città, in quanto Sharjah sarà ospite d’onore del Salone del Libro di Torino. Sharjah è peraltro dal 1998, “capitale culturale del mondo arabo Unesco e dal 2014 “capitale della cultura islamica”Isesco (Organizzazione islamica educativa, scientifica e culturale).

La visita sarà anticipata dall’esibizione nel cortile del Municipio di un gruppo folkloristico di una decina musicisti che seguirà poi la delegazione lungo lo scalone d’onore per fermarsi in Sala Marmi.

Nel corso dell’incontro si parlerà della volontà della Città di Torino, nell’ambito degli scambi culturali, di promuovere una rassegna a Sharjah di un centinaio di preziose legature dei secoli XIV-XIX tratte dai fondi di Palazzo Madama e dell’Archivio Storico della Città, testimonianza di un’arte raffinata al servizio di una committenza pubblica e privata che richiedeva un elevato livello di personalizzazione dei manufatti destinati a proteggere e arricchire libri e documenti.

Contemporaneamente vi è l’intenzione di organizzare uno speciale workshop di restauro delle legature antiche e di creazione di legature artistiche contemporanee.

Al termine dell’incontro di dopodomani sera sarà donata allo sceicco una raccolta di stampe di immagini di Torino ricavate dalle lastre originali del 1853 appartenenti all’Archivio Storico della Città realizzate da Friedrich Salathé su disegni di Carlo Bossoli.