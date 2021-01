Torino, lotta allo spaccio: tre pusher in manette, sequestrati 120 dosi di cocaina e mezzo chilo di hashish

Tre persone arrestate e circa 700 grammi di droga sequestrati. E’ il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri negli ultimi giorni.

A Torino fermati due senegalesi trovati in possesso di 120 grammi di cocaina, suddivisa in 120 dosi pronte per essere spacciate in strada. Il primo pusher è stato sorpreso in corso Traiano mentre si aggirava alla ricerca di potenziali acquirenti. Alla vista dei militari della compagnia San Carlo ha gettato un portamonete in gomma, al cui interno sono state rinvenute 30 dosi dello stupefacente. In tasca aveva inoltre un mazzo di chiavi di un appartamento in cui è stato trovato il connazionale con ulteriori 90 dosi di droga e 900 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

A Settimo Torinese, nell’hinterland del capoluogo piemontese, i militari della compagnia di Venaria Reale hanno rinvenuto all’interno dell’abitazione di un trentenne del luogo mezzo chilo di hashish, suddiviso in 5 panetti da 100 grammi, e 60 grammi di cocaina conservati in una busta di nylon, oltre a 4 bilancini di precisione e al materiale necessario per il confezionamento della droga. I carabinieri sono arrivati alla casa dell’uomo dopo aver seguito dei giovani tossicodipendenti che volevano acquistare dello stupefacente.