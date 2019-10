Torino, lunedì 14 ottobre sciopero di quattro ore di tram e bus Gtt

Disagi in vista negli spostamenti a Torino nella giornata di lunedì 14 ottobre. È stato infatti proclamato uno sciopero di quattro ore dei mezzi pubblici del Gtt su indicazione delle rsu dei settori del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.

A essere interessati dall’agitazione saranno soltanto gli autobus e i tram di superficie, che si fermeranno in due orari diversi: stop ai mezzi del servizio extraurbano dalle 10 alle 14, stop ad autobus e tram urbani dalle 18 alle 22.

La serrata non riguarderà invece il trasporto su ferro sotterraneo. Nessuna sospensione dell’attività, dunque, sia per quel che concerne la metropolitana, sia per quanto riguarda le ferrovie SfmA e Sfm1.