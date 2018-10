Torino, lutto in procura: morto a 48 anni il pm Antonio Smeriglio

Era in forza alla Dda ed, in questa veste, si era occupato di alcune fra le più importante inchieste contro la criminalità organizzata

E’ morto per le conseguenze di una malattia rapida e implacabile, a 48 anni, il magistrato Antonio Smeriglio, sostituto procuratore a Torino. Era in forza alla Direzione distrettuale antimafia e, in questa veste, si era occupato di alcune fra le piu’ importante inchieste contro la criminalità organizzata, come quella, chiamata “San Michele”, sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel tessuto imprenditoriale piemontese.

LE PAROLE DEL PROCURATORE SPATARO

“Dopo un evento cosi’ tragico – dice il procuratore capo, Armando Spataro – le parole possono sembrare rituali. Ma io sento forte il dovere di affermare che ho conosciuto un magistrato di cosi’ elevata professionalità e, allo stesso tempo, così virtuosamente rispettoso del proprio ruolo e consapevole dei confini del nostro lavoro. Tutta la Procura di Torino si stringe ai familiari. Io non dimenticherò mai il suo volto buono e attento”.

IL CORDOGLIO DELL’ANM PIEMONTE

L’Anm Piemonte “si unisce con infinita tristezza all’immenso dolore della famiglia per la prematura scomparsa del collega ed amico Antonio Smeriglio, magistrato laborioso e preparato, apprezzato da tutti per l’equilibrio e la serenità. Tutti i magistrati del Distretto piangono la perdita di un collega esemplare e di un amico”