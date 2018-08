Torino, macabra scoperta in via Exilles: trovato cadavere in decomposizione in un appartamento

Ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione in un appartamento al quarto piano in via Exilles, nel quartiere Parella di Torino. La scoperta ad opera dei vigili del fuoco, chiamati dai vicini di casa per il cattivo odore che proveniva dalla casa dell’uomo.

Sulla vicenda stanno provando a far luce i carabinieri: sembra che il 58enne soffrisse di problemi psichici, per cui i militari intendono scoprire se la morte sia stata dovuta a cause naturali oppure se si sia trattato di suicidio. Esclusa l’ipotesi dell’omicidio.