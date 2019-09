TORINO MAGIC ACADEMY-LEZIONI DI MAGIA E SPETTACOLI NELLA HOGWARTS DI MONCALIERI

Una scuola di magia, una vera accademia dove i corsi durano tre anni e in cui vengono rilasciati attestati per ogni esame fino a quando non si diventa ufficialmente prestigiatori. Ciò che si pensava potesse accadere solo ad Hogwarts, la scuola di magia di Harry Potter nata dalla fantasia della J.K. Rowling, è un desiderio che si può realizzare anche a Torino, anzi a Moncalieri, grazie alla Torino Magic Academy in via Martiri di Cefalonia. Scoprire questa accademia è stato proprio come effettuare un viaggio partendo dal fatidico binario 9 e ¾ della stazione londinese solo che, questa volta, è tutto reale! La Torino Magic Academy è, inoltre, un punto di riferimento per il mentalismo in Italia, una vera e propria accademia l’unica che propone un percorso triennale alla fine del quale si diventa prestigiatori. Per tutti gli interessati, la Torino Magic Academy, giovedì 12 settembre alle ore 21, apre le porte della magia a un numero ristretto di persone per conoscere i suoi segreti e soprattutto presentare il Corso Base di prestigiazione (possibile una lezione di prova gratuita). Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare il sito www.torinomagicacademy.com.

Infine, sabato 21 settembre alle ore 21,30, prende il via “Startdust”, la stagione degli spettacoli live, nell’esclusiva cornice del Teatro Salotto Magico. In programma, trenta spettacoli dedicati alla magia al mentalismo e al cabaret. La prima serata il “Magic is Now” di presentazione è a ingresso gratuito. Per maggiori informazioni: www.salottomagico.com.

Torino Magic Academy, via Martiri di Cefalonia 8, Moncalieri; 391.1829235. Orario: 15-19,30 (chiuso domenica).