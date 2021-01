Torino, Di Maio: “Scritte contro Appendino mi fanno venire il voltastomaco”

A Chiara Appendino la solidarietà dal Movimento 5 Stelle. “Queste scritte (riferendosi alla minaccia ‘Appendino muori’ su un bus) sono una vergogna, mi fanno venire il voltastomaco – ha scritto su Facebook, Luigi Di Maio -. Si definiscono “anarchici”, sono dei codardi. Chiara Appendino oltre ad essere una grande risorsa per tutti noi, è una donna che con impegno sta facendo il massimo per Torino, senza paura e merita il rispetto di tutti. Vai avanti Chiara, non sei sola, siamo con te!”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la sindaca di Roma, Virginia Raggi: “ A Torino sono apparse scritte con minacce di morte alla sindaca Chiara Appendino e ingiurie contro il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. Sono episodi gravissimi e inaccettabili. Odio e violenza non ci fermano. A Chiara e Alfonso tutta la mia vicinanza e solidarietà” ha scritto in un tweet.

Ha cinguettato anche la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina: “Solidarietà alla sindaca di Torino, Chiara Appendino, per le minacce nei suoi confronti comparse nella notte. Il suo lavoro per la tutela della legalità va avanti, come sempre, con coraggio”.