Torino, malore per l’assessore al bilancio Sergio Rolando: ricoverato al Mauriziano

È ricoverato dalla serata di ieri all’ospedale Mauriziano, ma le sue condizioni generali – secondo quanto reso noto da fonti sanitarie – “sono stabili e non destano particolari preoccupazioni”.

Qualche apprensione per le condizioni di Sergio Rolando. L’assessore al bilancio del Comune di Torino ha accusato un malore che lo ha costretto a ricorrere alle cure della sanità pubblica.

Rolando è stato sistemato nel reparto di Medicina d’urgenza, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. A vigilare sulle sue condizioni l’equipe guidata dal dottor Domenico Vallino.

All’assessore la vicinanza della sindaca Chiara Appendino e di tutta la giunta: “Sergio ha dimostrato in più occasioni di avere forza e tenacia da vendere, siamo certi che anche in questa occasione non sarà da meno. Speriamo di riabbracciarlo presto – l’augurio della sindaca di Torino – e che continui a dare il suo prezioso contributo alla Città”.